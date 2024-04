Kreis Esslingen: In Kirchheim entsteht ein weiteres Containerdorf für Geflüchtete

1 Auf der Brachfläche im Gewerbegebiet werden Wohncontainer aufgestellt. Foto: Horst Rudel

Der Kreis Esslingen errichtet eine weitere Notunterkunft für bis zu 200 Menschen und verlängert erneut Mietverträge für große Objekte. Warum das nötig ist.











Auf einer Brachfläche in der Maria-Marian-Straße in Kirchheim errichtet der Kreis Esslingen ein Containerdorf für 160 bis 200 Geflüchtete. Nachdem der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags dem Vorhaben dieser Tage zugestimmt hatte, soll mit der Erschließung des in einem Gewerbegebiet liegenden Grundstückes begonnen werden: Es müssen Kabel und Leitungen verlegt, der Boden geebnet, die Fundamente für die Container errichtet werden. Alles in allem belaufen sich die Kosten auf rund 1,9 Millionen Euro. Mit einer Inbetriebnahme rechnet die Verwaltung im ersten Quartal 2025. Das Containerdorf soll zunächst zwei Jahre zur Verfügung stehen, bei Bedarf kann die Nutzung um bis zu weitere drei Jahre verlängert werden. Die monatlichen Mietkosten belaufen sich auf voraussichtlich 56 300 Euro.