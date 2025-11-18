1 Blick vom Hohenneuffen: Wer kann genaue Angaben zu diesem Foto machen? Foto: Foto-Engel

Das Projekt Smapshot geht in die nächste Runde: Jetzt können rund 1000 alte Aufnahmen aus dem Kreis Esslingen von ortskundigen Freiwilligen geografisch bestimmt werden.











Rund 100 000 Fotografien vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart hat das Esslinger Kreisarchiv in seinem Bestand – überwiegend sind es Landschafts- und Luftaufnahmen. Viele historische Aufnahmen geben mangels detaillierter Beschriftungen jedoch Rätsel auf. Um sie zu lösen, wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten: Wer kann Angaben zum genauen Aufnahmeort machen?

Die Fotos in der umfangreichen Sammlung sollen lokalisiert werden. Weil es früher kein GPS gab, das exakte Koordinaten lieferte, ist heute die Ortskunde der Kreisbewohner gefragt. So wurde Ende 2023 das Mitmachprojekt Smapshot gestartet: Mit Hilfe der digitalen Beteiligung der Öffentlichkeit werden alte Aufnahmen mit exakten Standortdaten verknüpft und in einem virtuellen Globus ausgerichtet. „Georeferenzieren“ nennt man das.

Eines der Fotos aus dem Kreisarchiv: Blick auf Aichwald Foto: Schwabenflugbild

Viele Aufnahmen lagen dem Kreisarchiv in Form von Dias vor

Mit 191 Fotos ist das Esslinger Kreisarchiv gestartet, sie konnten von zahlreichen ehrenamtlichen „Foto-Detektiven“ inzwischen fast vollständig lokalisiert werden. Jetzt werden weitere rund 1000 Luftbilder und Landschaftsaufnahmen aus dem Kreis zur Standortbestimmung auf „Smapshot“ online gestellt. Für diese Verortung hat das Kreisarchiv eigens Bilder aus seinen Beständen neu digitalisiert – viele davon lagen in Form von Dias vor und wurden mit speziellen Hochleistungsscannern erfasst.

Die Dias waren für die früheren Kreisbildstellen ein wichtiges Lehrmedium und wurden häufig an Schulen zu Unterrichtszwecken ausgeliehen. Sie umfassen fast alle Gemeinden der Altkreise Nürtingen und Esslingen zwischen 1950 und 1970. Öffentlich gemacht werden zudem weitere Aufnahmen einiger Luftbildfotografen, die zwischen 1980 und den frühen 2000er Jahren aufgenommen wurden.

Kreisarchiv Esslingen ist deutschlandweit Vorreiter bei Smapshot

Das Kreisarchiv Esslingen hofft eigenen Angaben zufolge auf eine rege Beteiligung vieler Freiwilliger. Mitmachen kann jeder – eine Registrierung ist möglich, aber nicht zwingend notwendig. Alle Georeferenzierungen werden vom Kreisarchiv geprüft und dann online gestellt. Auch Kommentare zu den Bildern sind willkommen.

Die Online-Plattform Smapshot wurde von der Fachhochschule Westschweiz entwickelt. Viele Museen in der Schweiz und in Österreich nutzen sie bereits. In Deutschland ist das Kreisarchiv Esslingen bislang die einzige beteiligte Institution. Die neuen Bilder finden sich unter: https://smapshot.heig-vd.ch/owner/esslingen. Fragen beantwortet das Kreisarchiv per Mail an: SmapES@lra-es.de.