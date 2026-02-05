Kreis Esslingen in 2025: Arbeitslosigkeit steigt so stark wie seit Corona nicht, dennoch Fachkräftemangel

1 Im Gesundheitswesen werden auch im Kreis Esslingen weiterhin Fachkräfte gesucht. (Symbolfoto) Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

Die Arbeitslosigkeit ist 2025 im Kreis Esslingen stark gestiegen. Dennoch betont die Agentur für Arbeit, dass es Jobchancen gibt. Diese Branchen suchen weiterhin Personal.











Link kopiert

Zum Jahresende hatte es noch eine leichte Verbesserung gegeben – insgesamt bezeichnet die Agentur für Arbeit die wirtschaftliche Entwicklung 2025 im Kreis Esslingen aber als krisenhaft. „Die Arbeitslosigkeit stieg im Jahresdurchschnitt so stark wie seit dem Corona-Jahr 2020 nicht mehr“, sagt Karin Käppel, Leiterin der zuständigen Agentur für Arbeit Göppingen. So erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Esslingen um 13,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (auf im Durchschnitt 14.097 Personen). Die Arbeitslosenquote betrug im Durchschnitt 4,5 Prozent (2024: vier Prozent). Darüber hinaus galten 17.831 Personen als unterbeschäftigt.

Hinzu kommt: Die Arbeitgeber meldeten im vergangenen Jahr nach Angaben der Agentur so wenige Stellen wie lange nicht. Im Kreis Esslingen waren es 10.849.

Zahl der Teilzeitstellen im Kreis Esslingen nimmt zu

All das hat Auswirkungen auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Landkreis: Der Jahreswert hat von Juni 2024 auf Juni 2025 um 805 auf 224.009 Personen abgenommen. Der Rückgang geht laut Agentur vor allem auf ein Minus bei der Beschäftigung in Vollzeit zurück (minus 1,3 Prozent). Die Beschäftigung in Teilzeit ist hingegen gestiegen (plus 2,2 Prozent).

Mehr Jobs in Verwaltung, Gesundheitswesen und Erziehung

„Zudem hielt das Wachstum in der öffentlichen Verwaltung, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Erziehung und Unterricht weiter an, während die Beschäftigung insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe und der Arbeitnehmerüberlassung zurückging“, teilt die Behörde des weiteren mit.

So gebe es durchaus noch Jobchancen, betont Agenturchefin Käppel. Der Arbeitsmarkt habe zwei gegensätzliche Gesichter: „Vor allem Entlassungen aus der Industrie, in anderen Branchen der Bedarf an Fachkräften.“