Kreis Esslingen: Immer mehr Schüler: Förderschulen platzen aus allen Nähten

1 Am Rohräckerschulzentrum in Esslingen wird bereits in Containern unterrichtet. Selbst das Provisorium reicht nicht mehr aus. Foto: Roberto Bulgrin

Die Sozialpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren des Kreises Esslingen benötigen dringend mehr Unterrichtsräume. Mit Provisorien allein kann man den Bedarf nicht mehr decken. Doch wie soll es weitergehen?











Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) des Kreises Esslingen platzen aus allen Nähten. Denn die Schülerzahlen steigen seit Jahren konstant an. Die Verwaltung geht davon aus, dass bis zum Schuljahr 2033/2034 kreisweit weitere 415 Kinder mit geistigen, körperlichen und sprachlichen Beeinträchtigungen in Förderschulen aufgenommen und dafür 69 Klassenräume geschaffen werden müssen. Grund für diese Entwicklung, erläuterten Esslingens Landrat Marcel Musolf und Thomas Eberhard, der zuständige Dezernatsleiter im Landratsamt, in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses seien der medizinische Fortschritt und die Zuwanderung von Familien.