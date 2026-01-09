Kreis Esslingen: „Ich gehe mit einem guten Gefühl“ – Altbach verabschiedet Bürgermeister Funk
Am Abschiedsabend war für den scheidenden Bürgermeister Martin Funk und seine Ehefrau Anna Zeit für Gespräche. Foto: bra

Am Donnerstagabend wurde der scheidende Bürgermeister Martin Funk in der Gemeindehalle in Altbach in feierlichem Rahmen verabschiedet.

Ein bisschen Wehmut schwingt doch mit. Martin Funk hat nach acht Jahren an der Spitze des Altbacher Rathauses die Wiederwahl im Oktober knapp verpasst. „Das hat mich schon ein wenig getroffen“, gab Funk zu. Am Donnerstagabend wurde der zukünftige Alt-Bürgermeister mit einer Feier samt musikalischer Begleitung des Orchesters des Musikvereins und unter dem Beifall vieler Freunde, Weggefährten, Kollegen und Honoratioren verabschiedet.

