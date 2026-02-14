Kreis Esslingen: Hochwanger Steige voll gesperrt – Es geht um die Sicherheit der Autofahrer

1 Wegen der Vollsperrung der Hochwanger Steige wird der Verkehr umgeleitet. Foto: dpa/Angelika Warmuth / Imago (Archivbild)

Die Hochwanger Steige bei Lenningen muss während der Faschingsferien vom 16. bis 20. Februar komplett gesperrt werden. Grund dafür sind Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Gehölzarbeiten. Die Umleitungsstrecken für den Autoverkehr sind ausgeschildert. Die rund 700 Einwohner der Anfang der 50er Jahre erbauten Siedlung Hochwang müssen sich auf längere Fahrzeiten einstellen.

Wie das Esslinger Landratsamt mitteilt, müssen entlang der Kreisstraße 1264 die Steinschlag- und Felssicherungseinrichtungen funktionstechnisch überprüft werden. Dazu sei der Einsatz von Großgeräten notwendig, um an die Steilwände zu gelangen. Die wichtige Verbindungsstraße, die Unterlenningen mit dem höher gelegenen Ortsteil Hochwang verbindet, müsse vollständig gesperrt werden, „weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich bei den Arbeiten Steine und Felsen lösen“.

Busverkehr auf der Hochwanger Steige betroffen

Darüber hinaus werden nach Angaben des Landratsamtes auf dem gesamten Streckenabschnitt Gehölzpflegemaßnahmen durchgeführt. Der Rückschnitt und das Entfernen von Hecken und Bäumen am Hang und an den Sicherungszäunen sind nur jetzt, in der noch bis 28. Februar dauernden Vegetationspause, möglich. Danach sind solche Eingriffe in die Natur bis zum 1. Oktober gesetzlich verboten.

Die Arbeiten finden während der Faschingsferien statt, um den Schulbusverkehr nicht zu beeinträchtigen, informiert die Kreisverwaltung. Sie weist zugleich darauf hin: Es wird Auswirkungen auf den Busverkehr geben. Die Linie 179 wird nach Angaben des VVS aufgrund der Vollsperrung nur zwischen Neuffen und Hochwang verkehren. Es wird ein Ersatzfahrplan aufgestellt. Die Informationen dazu sind online über die Homepage des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart und in der App „VVS Mobil“ abrufbar.﻿