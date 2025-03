Kreis Esslingen: Hier wird man Spraydosen und Farbreste los

1 Flüssige Farbreste, Lacke, Spraydosen und Verdünner nimmt das Schadstoffmobil des AWB entgegen. Foto: AWB

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen schickt das Schadstoffmobil wieder auf Sammeltour. 17 Orte werden zwischen 11. März und 5. April angefahren. Was wird angenommen – und was nicht.











Das Schadstoffmobil des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) tourt in diesem Frühjahr wieder durch den Landkreis Esslingen. Die kostenlose Sammlung beginnt am 11. März in Neuffen und endet am 5. April in Kirchheim. Insgesamt macht das Fahrzeug in 17 Orten im Kreisgebiet für ein paar Stunden Station. Wer den Service in Anspruch nehmen will, muss zur Abgabe einen Ausweis mitbringen, um den Wohnort im Landkreis Esslingen nachzuweisen.

An den Terminen können Privatleute schadstoffhaltige Abfälle wie flüssige Farben, Rostschutzpflegemittel, Spraydosen mit Restinhalt oder Verdünner abgeben. Denn Produkte, die umweltgefährdend, explosiv, brennbar oder gesundheitsgefährdend sind, dürfen nicht im Restmüllbehälter entsorgt oder in den Abfluss gekippt werden, teilt das Esslinger Landratsamt mit.

Nicht im Restmüll entsorgen

Sie werden bewusst getrennt gesammelt, um sicher zu stellen, dass sie niemanden gefährden. Miteinander reagierende Chemikalien aus auslaufenden Flüssigkeiten oder das Pressen von Behältern, die unter Druck stehen, können nämlich großen Schaden für Mensch und Umwelt anrichten. Ob ein Reinigungs- oder Schädlingsbekämpfungsmittel, ein Klebstoff oder Lack schädliche Substanzen enthält, zeigen entsprechende Piktogramme auf der Verpackung an.

Ausdrücklich weist das Landratsamt darauf hin, dass bei der mobilen Schadstoffsammlung nur „handelsübliche Mengen“ aus Privathaushalten angenommen werden – also Mengen, die das Jahr über gewöhnlich anfallen. „Unternehmen, die sich geschäftlich auf die Entrümplung spezialisiert haben, müssen sich einen privaten Entsorger suchen“, heißt es in der Mitteilung.

Abgabe an Entsorgungsstationen

Eingetrocknete Farben hingegen können über die Restmülltonne entsorgt werden, informiert der AWB auf seiner Internetseite. Batterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Metallschrott, CDs, DVDs, Energiesparlampen und viele weitere Dinge nimmt der Abfallwirtschaftsbetrieb an den Entsorgungsstationen Katzenbühl in Esslingen, Blumentobel bei Beuren und Sielminger Straße in Leinfelden-Echterdingen entgegen.

Feuerlöscher und Munition lehnt das Schadstoffmobil ebenfalls ab, dafür sind private Entsorgungsbetriebe zuständig. Altöl nimmt der Händler zurück, bei dem das Öl erworben wurde. Dafür muss allerdings der Kassenzettel vorgelegt werden. Alle Infos und Termine findet man unter www.awb-es.de.