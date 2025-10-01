1 Die offiziellen Laubsäcke des AWB werden bei der Biotonnen-Leerung mitgenommen. Foto: AWB 2025/oh

Wer beim Entsorgen von Herbstlaub mit seiner Biotonne mengenmäßig nicht klarkommt, kann wieder Laubsäcke des AWB erwerben. Der Verkauf im Kreis Esslingen hat begonnen.











Der Verkauf der Laubsäcke des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) hat im Kreis Esslingen am 1. Oktober wieder begonnen. Einwohnerinnen und Einwohner erhalten die Säcke an den üblichen Verkaufsstellen. Zur Entsorgung sind die befüllten Säcke am Tag der Leerung neben die Biotonne zu stellen.

Ein Laubsack des AWB kostet drei Euro und hat ein Volumen von 80 Litern. Die Säcke gibt es in den kreiseigenen Verwaltungsstellen, bei allen AWB-Entsorgungseinrichtungen, im Kirchheimer Kompostwerk und in vielen Rathäusern. Die örtlichen Verkaufsstellen finden sich im Internet (awb-es.de) und auf der kostenlosen Abfall-App.

Laubhaufen im Garten nutzen der Tierwelt

Laub darf aber auch über die Biotonne oder die Saisonbiotonne entsorgt werden. Letztere wird bis Ende Oktober wöchentlich abgeholt. Außerdem kann Laub im eigenen Garten unter einem Baum oder an einer Hecke kompostiert werden. Angehäuft dient es Wildtieren wie Igeln, Fröschen, Blindschleichen sowie Käfern und Co. für den Winterschlaf.

Der Nabu rät zu gemischten Haufen aus Laub, Ästen und Reisig, damit sie stabiler werden und zudem Luftkammern bilden. Das Material nutzen etliche Tiere später zum Nestbau und bis ins Frühjahr hinein als Nahrungsquelle.