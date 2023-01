RS-Virus an der Filderklinik Bonlanden „Wir hatten kein Intensivbett mehr frei“

Eine Welle an Infektionskrankheiten hat vor Weihnachten Kliniken in ganz Deutschland an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht. Vor allem wegen des für Babys gefährlichen Erregers RSV sind viele nah an einem Kollaps gewesen. Wie ist die Lage aktuell?