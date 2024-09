Kreis Esslingen: Grüngut-Annahme bald auch in Owen möglich

1 Symbolischer Spatenstich für den neuen Recyclinghof in Owen/Teck. Foto: AWB

Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises Esslingen richtet in Owen einen Recyclinghof ein. Noch in diesem Jahr soll dieser öffnen.











Link kopiert

Die knapp 3500 Einwohner zählende Stadt Owen bekommt einen neuen Recyclinghof, für dessen Betrieb der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Esslingen zuständig sein wird. Auf dem Gelände gegenüber der Kläranlage wurde dieser Tage symbolisch für den Baubeginn der erste Spaten in den Boden gestochen, in den kommenden drei Monaten erfolgt die Umgestaltung der Fläche. Nach Mitteilung des Landratsamtes soll der neue Recyclinghof im Dezember dieses Jahres eröffnet werden und dann an drei Tagen in der Woche geöffnet sein.

Unsere Empfehlung für Sie Abfallwirtschaft im Kreis Esslingen wird digital Der Müllkalender auf Papier hat ausgedient Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Esslingen stellt 2025 die Verteilung der gedruckten Jahresübersicht ein. Die Umstellung auf den digitalen Service bringt Veränderungen mit sich.

Der neue Standort ersetzt den alten Recyclinghof am Baubetriebshof, der viel zu klein war für die Annahme vieler verschiedener Wertstoffe. Das Gelände hat die Stadt dem Kreis zur Verfügung gestellt. Nunmehr stehen mehr als 2100 Quadratmeter zur Verfügung, das ist fast dreimal so viel Fläche wie bislang. „Die Größe ermöglicht eine kundenfreundliche getrennte Ein- und Ausfahrt“, hebt Michael Potthast, der Geschäftsführer des AWB, hervor. Für einen reibungslosen Anlieferverkehr wurden eigens auf der Zufahrtsstraße Ausweichbuchten geschaffen.

Unsere Empfehlung für Sie Abfallentsorgung im Kreis Esslingen Zu viel Plastik in der Biotonne Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen will künftig Stichprobenkontrollen durchführen, um die Fehleinwürfe zu verringern. Die Verunreinigungen machen nämlich große Probleme.

Der Platz gliedert sich in zwei Teile. Nach der Einfahrt auf der linken Seite werden Altpapier, Gelbe Säcke, Altmetall, Altkleider, Glas, Batterien, Styropor und weitere Wertstoffe gesammelt. Auf der rechten Seite der Durchfahrt kann man künftig Grün-, Laub- und Rasenschnitt abgeben. „Das war mir besonders wichtig“, betont Owens Bürgermeisterin Verena Grötzinger. Möglich wird dieser Service durch die Nähe zur Kläranlage, erläutert Potthast: „Das hilft bei der Entwässerung des komplett asphaltierten Platzes. Diese ist Voraussetzung für die Annahmen von Grünschnitt.“

Die Baukosten beziffert der AWB auf insgesamt 614 000 Euro. Darin enthalten ist auch ein Betriebscontainer für das Personal. Dieser wird über ein Photovoltaikmodul zur Ergänzung der Stromversorgung verfügen. Insgesamt bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb im gesamten Landkreis 75 Entsorgungseinrichtungen an.