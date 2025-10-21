Kreis Esslingen: Großflächiger Stromausfall in Baltmannsweiler und Reichenbach

1 Stromausfall in Baltmannsweiler, aber nicht im Ortsteil Hohengehren. Foto: Roberto Bulgrin

Schluss mit Essen kochen: Für eine knappe Stunde fiel am Montagabend in mehreren Gemeinden im Kreis Esslingen der Strom aus. Zum Abendprogramm im Fernsehen war der Strom wieder da.











Link kopiert

Stomausfall in dem Schurwaldort Baltmannsweiler und in Reichenbach an der Fils: Die Netze BW meldete gegen 18.30 Uhr, dass 78 Prozent der Anschlüsse betroffen waren. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Stromversorgung so schnell wie möglich wieder herzustellen“, verbreitete das Unternehmen auf seiner Homepage.

Etwa eine Stunde gab die Netze BW Entwarnung. Der Schaden sei behoben. Auf der Karte sind 13 Störungspunkte angegeben. Hohengehren, ein Ortsteil von Baltmannsweiler, war offenbar nicht betroffen.

Steigende Stromausfälle: Über 160.000 Unterbrechungen 2023

Laut Bundesnetzagentur haben 2023 mehr als 800 Netzbetreiber fast 160.000 Versorgungsunterbrechungen in der Nieder- und Mittelspannung übermittelt. Die Anzahl der Störungsmeldungen nahm dieser Mitteilung zufolge gegenüber dem Vorjahr um mehr als 1000 Meldungen zu. Zahlen für das Jahr 2024 liegen werden im November erwartet.