1 Der Winterbesen des Esslinger Weinguts Bayer ist bereits weihnachtlich geschmückt. Foto: Roberto Bulgrin

Biergärten im Kreis Esslingen trotzen der Kälte mit winterlichem Charme. Mit Glühwein, Eisstockschießen oder Feuer versüßen sie den Gästen den Aufenthalt im Freien.











Biergärten sind nicht unbedingt nur etwas für heiße Sommertage. Seit einigen Jahren ist Außengastronomie auch in der kalten Jahreszeit gefragt. Auch im Kreis Esslingen locken verschiedene Lokale mit winterlich geschmückten Außenbereichen, weihnachtlichen Heißgetränken und teils auch mit knisterndem Feuer zu einem gemütlichen Aufenthalt im Freien. Ein Überblick.

Der Besen im Esslinger Weingut Bayer startet an diesem Wochenende in die Wintersaison. Bis kurz vor der Eröffnung des Winterbesens hat Inhaber Adolf Bayer noch dekoriert: Zahlreiche Christbäume und Palmen sollen zum weihnachtlichen Flair beitragen. „Es ist ein großer Trend, dass die Leute auch im Winter draußen bleiben“, erzählt Adolf Bayer. Schon in den vergangenen Jahren konnten seine Gäste auch in der kalten Jahreszeit bei gutem Wetter seinen selbst gemachten Glühwein sowie Rote Wurst im Freien genießen. Sonntags sei der Ansturm bei entsprechender Witterung im Außenbereich sehr groß, so Bayer. Der Winterbesen ist vom 27. November bis zum 14. Dezember immer donnerstags bis samstags ab 13 Uhr sowie sonntags ab 12 Uhr geöffnet.

Glühwein und Glüh-Gin im winterlichen Esslingen

Auch in der Esslinger Innenstadt können Winterfreunde ihre Getränke im Freien genießen – und zwar nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt. So können etwa die Gäste von Kielmeyers Bar, die erst vor Kurzem als Nachfolgerin von Kielmeyers Besen eröffnet wurde, sich auch an Stehtischen vor dem Lokal zusammenfinden. Dort sorgen Heizstrahler dafür, dass es nicht allzu kalt wird – und von innen kann man sich mit selbstgemachtem Glühwein sowie selbst kreiertem Glüh-Gin wärmen. Die winterliche Außenbar bleibt auch über den Weihnachtsmarkt hinaus bestehen.

Die Waldgaststätte Dulkhäusle hat laut Geschäftsführerin Mirjana Hedrich bereits am vergangenen Wochenende ein „Glühwein-Opening“ im Freien veranstaltet und ist damit in die Wintersaison gestartet. „Die Terrasse ist weihnachtlich dekoriert und wird mehrfach in der Woche für Weihnachtsfeiern genutzt“, erzählt Hedrich. Dann gebe es Glühwein-Empfänge rund um die wärmenden Flammen in Feuerschalen, das sei sehr ansprechend. „Die Außengastronomie im Winter ist im Trend“, sagt sie. Deshalb werde die Terrasse bei passendem Wetter sonntags auch mit Feuer illuminiert und die Gäste könnten auf Wunsch draußen sitzen.

Stimmungsvolle Biergärten im Kreis Esslingen

Das Restaurant Holz & Feuer in Kirchheim will seine Gäste auch in diesem Winter wieder mit einem stimmungsvollen Außenbereich verzaubern. Wie genau dieser aussehen soll, wird aber noch nicht verraten. Das soll erst zum Start am 1. Dezember offenbart werden – und dann auch gleich genutzt werden können. Klar ist aber, dass die Terrasse mit ihren rund 90 Plätzen weihnachtlich dekoriert wird und dass die Flammen in den Feuerschalen für etwas Wärme sorgen sollen. Neu angeboten werden soll in diesem Jahr ein Rosé-Glühwein, zu dem die Gäste auch kleine Speisen nach draußen bestellen können. Die Außengastronomie ist wie das Restaurant täglich geöffnet.

Adolf Bayer hat zusammen mit seinem Sohn Tobias seinen Winterbesen weihnachtlich geschmückt. Foto: Roberto Bulgrin

Im Mühlenbesen der Eselsmühle in Leinfelden-Echterdingen können Hartgesottene bei jedem Wetter draußen sitzen. Die bis zu 50 Plätze sind nicht überdacht, an einer Bedientheke können einfache Speisen und Getränke geholt werden. Unter anderem werden hier Glühwein und Waffeln angeboten.

Glühwein, Lagerfeuer und Hüttenpartys auf den Fildern

Zu „Winterzauber pur“ lädt auch das Winterdörfle Fildern, das von David Blanco del Rio und Nico Tratz geführt wird. Im Sommer betreiben die beiden an gleicher Stelle den Biergarten Schwabengarten. Neben heißem Glühwein und romantischem Lagerfeuer wird hier in der Wintersaison auch Eisstockschießen geboten. Und wem es doch zu kalt wird, der kann sich in einer der Hütten wieder aufwärmen. Für Feierwütige sind an den Wochenenden zudem verschiedene Hüttenpartys geplant.

Auch der Katzenbacher Hof, der sich zwar räumlich bei Stuttgart, aufgrund historischer Besitzerwechsel aber faktisch in einem Teil des Esslinger Stadtwaldes befindet, hat den Winterbetrieb für sich entdeckt. Laut Carina Löhle, die das Ausflugslokal zusammen mit ihrem Mann Frank Löhle betreibt, ist nun schon im zweiten Winter die Eisstockbahn in Betrieb. Gesäumt werde diese mittwochs bis sonntags von wärmenden Feuerschalen, in deren Nähe fellbedeckte Sitzgelegenheiten zum Verweilen einladen. Auch eine Scheune wird geöffnet, um den Gästen etwas geschütztere Plätze bieten zu können. Für Kinder gibt es eine Winterrutschbahn im Stile einer Hüpfburg und für Erwachsene neuerdings eine Almhütte, die auch für Events gemietet werden kann.