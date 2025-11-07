1 Wegen der Vollsperrung der Kreisstraße wird der Verkehr weiträumig umgeleitet. Foto: Warmuth

Wegen der Sanierung der Fahrbahn zwischen Holzmaden und Ohmden wird ab 10. November eine weiträumige Umleitung eingerichtet. Betroffen ist auch eine Buslinie.











Eine wichtige Verbindungsstrecke im Kreis Esslingen ist in den kommenden vier Wochen dicht: Wie das Landratsamt mitteilt, soll die Fahrbahndecke der Kreisstraße 1202 zwischen Holzmaden und Ohmden ab Montag, 10. November, saniert werden. Dafür ist voraussichtlich bis zum 7. Dezember eine Vollsperrung erforderlich.

Die Arbeiten auf dem rund 900 Meter langen Straßenabschnitt beginnen den Angaben zufolge mittig der Einmündung Aichelberger Straße in Holzmaden und enden am Ortseingang Ohmden nach der Einmündung Stahlackerweg. Der Geh- und Radweg ist ab der Einmündung Zellerstraße in Holzmaden bis Ohmden von den Straßenbauarbeiten nicht betroffen und kann von Passanten und Fahrradfahrern mit kleineren Einschränkungen genutzt werden.

Wegen der Umleitung verlängern sich Fahrzeiten

Der Auto- und Lastwagenverkehr wird weiträumig über Kirchheim-Jesingen und Aichelberg (Kreis Göppingen) umgeleitet. Das führt zu längeren Fahrtzeiten. Autofahrer sollten je nach Ausweichroute zwischen zwei und neun Minuten mehr Zeit einplanen, gibt die Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg an. Voraussetzung für den Baustart ist laut dem Landratsamt jedoch, dass die Straßenbauarbeiten zwischen Holzmaden und Aichelberg am Sonntag, 9. November, fertiggestellt werden können. Diese Kreisstraße wird bereits seit dem 22. September saniert.

Betroffen von der Baumaßnahme ist auch der Busverkehr. In Ohmden können nach Angaben des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart (VVS) die Haltestellen Siedlung, Zeller Straße, Rathaus und Friedhof von der Buslinie 171 nicht angefahren werden. Die Fahrzeuge nehmen ebenfalls die Umleitungsstrecke. Es wurde ein Ersatzfahrplan erstellt, der über die App „VVS Mobil“ abrufbar ist. Die Fahrgäste in Richtung Kirchheim werden alternativ auf die Fahrten der Linie 165 verwiesen.