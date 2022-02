1 Auf der Suche nach Empfang: Thomas Rother und Alexander Bourgett von der Initiative Freifunk helfen dem Geflüchteten Adil Kusa (von links) bei Einrichtung des Internetzugangs. Foto: oh

Der Landkreis Esslingen reagiert auf die Forderung der Freifunk-Initiative und richtet Internetanschlüsse in den Flüchtlingsunterkünften ein. Bisher sind viele Geflüchtete auf die Mobilfunkverbindung ihres Smartphones angewiesen.















Link kopiert

Kreis Esslingen - Nach langem Zögern hat sich der Landkreis Esslingen nun doch entschlossen, WLAN in allen Flüchtlingsunterkünften im Kreis Esslingen einzurichten, in denen dies möglich ist. Thomas Rother und seine Mitstreiter von der Initiative Freifunk hatten lange und öffentlichkeitswirksam dafür gekämpft, das dieses gerade für Geflüchtete so wichtige Angebot geschaffen werden soll. „In den Gemeinschafts- oder Aufenthaltsräumen wird nun WLAN eingerichtet“, teilte Andrea Wangner, die Pressesprecherin des Landkreises Esslingen, mit. Das haben Kommunalpolitiker und Verwaltung des Landkreises Esslingen nun kurzfristig entschieden.