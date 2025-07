Kreis Esslingen: Getöteter Jogger – Angeklagter muss in die Psychiatrie

1 Das Gericht ordnete für den 25-jährigen Beschuldigten die Einweisung in eine psychiatrische Klinik an. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

In Hochdorf (Kreis Esslingen) hat ein 25-jähriger Asylbewerber einen Jogger erstochen – und wurde freigesprochen. Er muss jedoch unbefristet in die Psychiatrie.











Im Prozess um den in Hochdorf getöteten 56-jährigen Jogger hat das Stuttgarter Landgericht am Dienstag eine Entscheidung gefällt. Der 25-jährige Angeklagte muss bis auf Weiteres in die Psychiatrie. Die Schwurgerichtskammer sah es als erwiesen an, dass der afghanische Staatsangehörige seinem zufälligen Opfer im November des vergangenen Jahres mit einem Messer vier Stiche in den Oberkörper versetzte, von denen einer das Herz durchstieß. Der gebürtige Franzose verblutete am Tatort unweit einer Asylbewerberunterkunft in der Kirchheimer Straße.