„Geht um unsere Existenz“: Taxifahrer im unfairen Wettbewerb mit Uber und Co.?

1 Langes Warten auf Fahrgäste – Alltag für Taxifahrer nicht nur in Stuttgart. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Mit einer Protestaktion am kommenden Donnerstag in Esslingen wollen die Taxifahrer auf Missstände aufmerksam machen. Sie sehen sich in ihrer Existenz bedroht.











Die Stuttgarter Taxifahrer sind sauer auf das Esslinger Landratsamt. Die Behörde, klagt Tolga Karakas, würde zu viele Mietwagenkonzessionen vergeben und die über App buchbaren Fahrdienste wie Uber, Free Now und Bolt zu lax kontrollieren. Die wachsende Konkurrenz durch plattformbasierte Mietwagenfirmen ist laut dem Vorstandsvorsitzenden des Stuttgarter Taxiverbandes ein ernstes Problem: „Es geht um unsere Existenz.“