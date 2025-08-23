Kreis Esslingen: Gartenfackel verursacht Balkonbrand in Beuren

1 Eine Gartenfackel löste in Beuren (Kreis Esslingen) einen Feuerwehreinsatz aus (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa

Eine nicht richtig gelöschte Gartenfackel löst in Beuren (Kreis Esslingen) einen Balkonbrand aus. Ein aufmerksamer Nachbar verhindert schlimmeres.











Eine Gartenfackel hat in der Nacht auf Samstag in Beuren (Kreis Esslingen) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, gerieten auf einem Balkon einer Apartmentanlage in der Goethestraße gegen 23 Uhr mehrere Gegenstände in Brand, nachdem ein 50-jähriger Bewohner die Fackel nicht ordnungsgemäß abgelöscht hatte.

Ein aufmerksamer Nachbar entdeckte die Flammen und weckte den schlafenden Verursacher. Der 50-Jährige blieb unverletzt und konnte den Brand noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig löschen.

Fassade und darüberliegender Balkon durch Feuer ebenfalls beschädigt

Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 29 Kräften vor Ort und übernahm lediglich Nachlöscharbeiten. Ein Rettungsdienst rückte vorsorglich mit zwei Fahrzeugen an.

Durch das Feuer wurden neben diversen Gegenständen auch die Fassade und der darüberliegende Balkon beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.