Kreis Esslingen: „Fasziniert mich“ – Bester Geselle in einem Beruf, den viele noch nicht kennen

„Fasziniert mich“ – Bester Geselle in einem Beruf, den viele noch nicht kennen

1 Der Bundespreisträger Tobias Wieland an seinem Arbeitsplatz bei der Denkendorfer Firma Nägele Stuttgart. Foto: kell

Tobias Wieland gehört zu den besten Handwerkergesellen Deutschlands. Die Ausbildung gibt es in Baden-Württemberg noch keine fünf Jahre. Er installiert „Smart-Homes“.











Alljährlich messen sich die besten jungen Gesellinnen und Gesellen bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk. Kürzlich wurden in Stuttgart Spitzennachwuchskräfte des Landes ausgezeichnet. Darunter war aus unserem Landkreis – neben dem Betonbauer Daniel Neuscheler aus Neckartenzlingen – auch Tobias Wieland, ein Elektroniker für Gebäudesystemintegration. Sein Chef Jürgen Eisele, Geschäftsführer bei der Denkendorfer Firma Nägele Stuttgart, ist voll des Lobes: „Wir sind sehr stolz über die hohen Auszeichnungen für unseren Mitarbeiter.“ Im Gespräch erzählt Tobias Wieland, der inzwischen in Oldenburg auch zum 1. Bundespreisträger gekürt wurde, was sein Berufsfeld abdeckt, wie er zur Wahl des recht neuen Berufs kam, und wie sich junge Leute über die Tätigkeiten eines Elektronikers für Gebäudesystemintegration informieren können.