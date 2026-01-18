Kreis Esslingen: Explosion in Wernau – gesamte Front eine Zigarettenautomaten abgerissen

1 Die Polizei muss noch ermitteln, welche Art von Sprengstoff eingesetzt wurde. Foto: Jens Büttner/dpa

Es muss eine heftige Explosion gewesen sein: Die Polizei meldet, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Zigarettenautomat in Wernau gesprengt worden ist. Die gesamte Front des Automaten sei abgerissen worden, Metallteile seien meterweit verstreut gewesen.

Wie die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen mitteilt, ermittelt sie derzeit gegen mehrere Täter, nachdem diese in der Raitenstraße den Automaten gesprengt haben. Ab etwa 1.15 Uhr seien bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen, in denen von einem lauten Knall im Bereich eines Zigarettenautomaten berichtet wurde. Die Anrufer konnten der Polizei von mehreren flüchtenden Personen im direkten Umfeld berichten und die mutmaßlichen Täter beschreiben. Der Automat wurde völlig zerstört. Noch werde ermittelt, welche Art von Sprengstoff eingesetzt wurde.

Polizei hat Videoaufnahmen aus der Tatnacht

Zahlreiche Polizisten suchten noch in der Nacht nach den Verdächtigen. In Tatortnähe habe ein 17-Jähriger angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden können. Zudem sei eine in der Nähe abgelegte Jacke aufgefunden worden, die die Polizei einem der bislang unbekannten Täter zugeordnet hat. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Der an dem Zigarettenautomaten entstandene Sachschaden kann laut Polizei bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an, ebenso wie die Auswertung von vorliegendem Videomaterial.