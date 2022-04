1 Der Wert des erbeuteten Diebesguts liegt laut Polizeiangaben insgesamt bei etwa 45 000 Euro. Foto: picture alliance / dpa/Bodo Marks

Drei Männer aus dem Kreis Esslingen sollen für mindestens 25 Taten verantwortlich sein. Gegen das Trio wird wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermittelt.















Eine Serie von Einbrüchen in Vereinsheime ist offenbar aufgeklärt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart haben am Freitag stolz einen „herausragenden Erfolg in der Bekämpfung der Einbruchskriminalität“ vermeldet: Nach mehrmonatigen, intensiven Ermittlungen sei es gelungen, drei Männer im Alter von 19, 26 und 30 Jahren zu identifizieren, die seit Sommer vergangenen Jahres mehr als 25 Einbrüche in Vereinsheime, überwiegend im Kreis Esslingen, aber auch in den Kreisen Reutlingen (drei Taten), Tübingen (eine Tat) und Göppingen (vier Taten), verübt haben sollen.

Wohnungen im Kreis Esslingen durchsucht

Gegen das Trio wird wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermittelt. Ob die drei Männer möglicherweise noch für andere Einbrüche verantwortlich sind, ist Gegenstand weiterer Untersuchungen. Die teilweise geständigen Tatverdächtigen befinden sich bis zur Gerichtsverhandlung auf freiem Fuß, teilte das Polizeipräsidium Reutlingen mit. Derzeit fehle es an Haftgründen.

Auf richterlichen Beschluss hin hatten die Ermittler am Mittwoch die Wohnungen der Tatverdächtigen in verschiedenen Esslinger Kreisgemeinden durchsucht. Dabei wurden mehrere tausend Euro Bargeld und umfangreiches Diebesgut, das bereits verschiedenen Einbrüchen in Vereinsheime zugeordnet werden konnte, aufgefunden. Auch Impfpässe, die aus Einbrüchen in ein Impfzentrum in Eislingen im vergangenen November und im Januar dieses Jahres stammen dürften, wurden beschlagnahmt.

Nach Angaben der Polizei liegt der Wert des erbeuteten Diebesguts – darunter neben Bargeld auch Werkzeug, Trainingsbekleidung und Elektrogeräte – bei rund 45 000 Euro. Der bei den Einbrüchen angerichtete Schaden wird auf weitere rund 50 000 Euro geschätzt.