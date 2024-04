Kreis Esslingen: Einbrecher steigen in zwei Kitas ein

1 An der Kita in Weilheim entstand ein Schaden von rund 2000 Euro (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Horst Ossinger

In Großbettlingen und Weilheim haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu Kindertagesstätten verschafft. Die Polizei ermittelt.











In zwei Kindertageseinrichtungen im Kreis Esslingen ist über Ostern eingebrochen worden. Das teilt die Polizei nach den Feiertagen mit. Demnach drangen Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Dienstagmorgen in eine Kita in Weilheim in der Egelsbergstraße ein. Die Einbrecher hebelten die Terrassentüre auf. Ein Fenster hielt stand. Nach ersten Ermittlungen „schien alles unberührt geblieben zu sein. Über ein mögliches Diebesgut liegen ebenfalls noch keine Erkenntnisse vor“, heißt es im Bericht der Polizei. Allerdings entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei in Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Großbettlingen wurde im gleichen Zeitraum in die Kindertagesstätte in der Scheidwasenstraße eingebrochen. Hier gelangte der Täter über ein Fenster ins Innere. In diesem Fall erbeutete der Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag, teilt die Polizei mit. Die Polizeistation Roßdorf ermittelt.

Außerdem drangen bislang unbekannte Täter zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen in den Weilheimer Bauhof ein. Sie gelangten über einen Zaun auf das Gelände, drangen gewaltsam in ein Büro ein und suchten dort nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machten, ist nicht bekannt.