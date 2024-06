Kreis Esslingen: Einbrecher schlagen in mehreren Orten zu

1 Die Polizei ermittelt zu den Fällen in Ostfildern und Nürtingen. (Kreis Esslingen) Foto: imago image/Reporterdienst

Am Wochenende sind im Kreis Esslingen Kriminelle in mehrere Gebäude eingebrochen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei.











Am Wochenende haben Einbrecher in Nürtingen und Ostfildern (Kreis Esslingen) zugeschlagen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, wurde dabei Bargeld und Schmuck gestohlen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangte ein Unbekannter im Ostfilderner Ortsteil Kemnat in eine Wohnung in der Rosenstraße. Er durchwühlte diese und stahl Schmuck und Bargeld. Dann entkam er unerkannt.

Auch einem Einbrecher in Nürtingen gelang unbemerkt die Flucht, nachdem er zwischen 11 Uhr am Samstag und 9.25 Uhr am Sonntag über ein Fenster in eine Firma in Oberensingen eingebrochen war.