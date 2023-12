Kreis Esslingen: Einbrecher schlagen an Weihnachten zu

1 Ungebetene Gäste verschaffen sich ungefragt Zugang. Foto: dpa/dpa

Leer stehende Häuser und Wohnungen standen an den Weihnachtstagen im Fokus. Das Beutegut fiel sehr unterschiedlich aus.











Mehrere Einbrüche sind im Laufe des Weihnachtswochenendes im Landkreis Esslingen nach Angaben der Polizei zur Anzeige gebracht worden. In Esslingen und Wendlingen gelangten die bislang unbekannten Täter jeweils durch das Aufhebeln oder Einschlagen von Türen und Fenstern in die Räumlichkeiten der jeweiligen Wohnhäuser. Zum Teil wurden kleinere Bargeldbeträge entwendet. Es entstand jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. An allen vier Örtlichkeiten hinterließen die Täter diverse Spuren, die von Spezialisten der Kriminaltechnik gesichert wurden. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststellen.

Drei Einbrüche sind allein in Esslingen im Laufe des Sonntagabends der Polizei gemeldet worden. In der Staufeneckstraße drangen bislang unbekannte Täter zwischen 16.30 Uhr und 22 Uhr durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in die Wohnung des Geschädigten ein. Es wurden eine geringe Menge Bargeld und eine Schachtel Zigaretten entwendet. In der Böhmerwaldstraße verschafften sich Einbrecher im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 20.20 Uhr ebenfalls durch eine eingeschlagene Fensterscheibe an Heiligabend Zutritt zur dortigen Einliegerwohnung. Beim Durchsuchen der Wohnung konnten sie Bargeld erbeuten. Im Grund in Esslingen-Berkheim gelangten die Täter zwischen 17 Uhr und 22.15 Uhr wiederum durch eine eingeschlagene Fensterscheibe, in eine derzeit unbewohnte Wohnung. Sie konnten unerkannt und ohne Beute flüchten. Der jeweils entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat zusammen mit den Experten der Spurensicherung die Ermittlungen, insbesondere zum möglichen Zusammenhang der Taten, aufgenommen.

Auf Diebestour waren Einbrecher wie erwähnt auch in Wendlingen. Am Samstagabend stiegen unbekannte Täter zunächst in ein leer stehendes Haus in der Neuffenstraße ein, konnten aber keine Wertsachen erbeuten. Auch ein Haus in der nahe gelegenen Neuburgstraße wurde Ziel eines Einbruchs. Hierbei wurden zahlreiche hochwertige Gegenstände entwendet. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht zu Hause. An den beiden Objekten entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.