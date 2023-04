1 In Unterensingen, Wernau und Plochingen haben am Wochenende Einbrecher zugeschlagen. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images/Reporterdienst via www.imago-images.de

Im Kreis Esslingen haben am Wochenende in mehreren Gemeinden Diebe zugeschlagen. In Unterensingen wurde Werkzeug gestohlen, in Plochingen in ein Wohnhaus eingebrochen.















Am Wochenende sind Unbekannte im Kreis Esslingen in Gartenhäuschen, ein Baustellenfahrzeug und ein Wohnhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, sind in Unterensingen mehrere Gartengeräte und drei Motorsägen aus zwei Gartenlauben auf einem Grundstück in der Nürtinger Straße gestohlen worden. Dazu wurden die Lauben zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Sonntag um dieselbe Uhrzeit gewaltsam geöffnet. Der Wert des Diebesguts ist noch unklar.

In Wernau haben Werkzeugdiebe in der Friedrich-List-Straße einen Transporter aufgebrochen. Zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und 13.20 Uhr am Sonntag wurde dazu die Heckscheibe des Transporters eingeschlagen. Aus dem Baustellenfahrzeug wurde im Anschluss Werkzeug im Wert von etwa 4000 Euro gestohlen. Auch aus einem Firmenwagen auf dem Parkplatz Bruckenwasen wurde am Wochenende Werkzeug gestohlen, die Polizei prüft auch einen Zusammenhang der beiden Fälle. Der Wert des Diebesgutes beträgt in diesem Fall 2000 Euro, auch hier wurde eine Heckscheibe zerstört.

In Plochingen haben Einbrecher dagegen offenbar keine Beute gemacht. In der Beethovenstraße brachen Unbekannte am Samstag über ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Gestohlen wurde aber den ersten Erkenntnissen zufolge nichts. In allen Fällen ermitteln die jeweils zuständigen Polizeidienststellen.