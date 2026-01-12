Kreis Esslingen: Einbrecher auf den Fildern unterwegs – Bargeld gestohlen

1 In einem Fall stiegen die Einbrecher über ein Fenster ein. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in mehrere Wohnhäuser in Ostfildern und Filderstadt (Kreis Esslingen) eingebrochen.











Unbekannte sind am Wochenende im Kreis Esslingen in mehrere Wohnhäuser eingestiegen. Nach Angaben der Polizei wurde Bargeld gestohlen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen die Einbrecher in der Kurze Straße in Filderstadt-Bonlanden zu. Sie brachen in ein Gemeinschaftsgebäude ein, öffneten auch im Innern mehrere Türen mit Gewalt und erbeuteten Bargeld. Laut Polizeibericht wurde zudem hoher Schaden angerichtet, einem Sprecher zufolge beläuft sich dieser auf mehrere tausend Euro.

Am Sonntagabend schlug dann in Ostfildern-Scharnhausen ein Einbrecher zu. Zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr stieg der offenbar gewaltsam durch ein Kellerfenster in ein Mehrfamilienhaus ein. Er durchsuchte zwei Wohnungen nach Beute und entkam ebenfalls mit Bargeld. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen. Spezialisten sicherten Spuren.