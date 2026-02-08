Kreis Esslingen: Drei Wahlkreise und ein Sonderfall – Was man zur Landtagswahl wissen sollte

Drei Wahlkreise und ein Sonderfall – Was man zur Landtagswahl wissen sollte

1 Der Wahlkampf ist unübersehbar: Überall am Straßenrand hängen Kandidatenporträts. Foto: Elke Hauptmann

Zur Landtagswahl am 8. März sind im Kreis Esslingen mehr als 360 000 Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.











Die heiße Phase der Landtagswahl am 8. März hat begonnen – erkennbar ist das nicht nur an den vielen Plakaten am Straßenrand, sondern auch an amtlicher Post im Briefkasten: Mehr als 360 000 Wahlberechtigte im Landkreis Esslingen erhalten in diesen Tagen ihre Wahlbenachrichtigung. Welche Kandidaten die Parteien in den drei Wahlkreisen ins Rennen schicken und was man sonst noch zur Landtagswahl wissen sollte – ein Überblick.