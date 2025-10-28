Kreis Esslingen: DIY im November – So schön lässt sich Schmuddelwetter nutzen

1 Aus Makrameegarn und anderen Materialien lassen sich schöne Dinge fürs Zuhause fertigen. Foto: dpa

Selbermachen ist immer eine gute Idee. Und wenn jetzt im Herbst die Tage kürzer werden, bietet sich es sich an, ein neues kreatives Hobby zu entdecken oder längst vergessene Fähigkeiten wieder aufzupolieren. Wie ein kleiner Überblick über ganz unterschiedliche Angebote im Kreis Esslingen zeigt, handelt es sich häufig auch um nachhaltige Ideen.

So bietet das Komma in Esslingen (Maille 5 bis 9) immer mittwochs von 18 bis 21 Uhr die offene Kunstwerkstatt für die Einführung in die „Precious-Plastic-Welt“ an. Unter der Überschrift „Komma Kunststoff Lab“ steht die Werkstatt offen für Kunststoffverarbeitung, Recycling und Materialexperimente, dazu wird Plastik sortiert, geschreddert und eingeschmolzen.

Aus Abfall entsteht ein neuer Rohstoff, aus dem eigene Werkstücke wie kleine Möbel, Lampen, Taschen und Schmuck hergestellt werden können. Außerdem gibt es immer am ersten Samstag von 18 bis 21 Uhr die offene Werkstatt.

Im Umweltzentrum Plochingen steht scharfer Genuss auf dem Programm

Zu einem Senf-Workshop lädt die Heilkräuterpädagogin Susanne Eßlinger am Donnerstag, 6. November, von 18 bis 21 Uhr ins Umweltzentrum Neckar-Fils in Plochingen ein. Im Kurs werden die Ausgangsstoffe zu Senf oder Gewürzöl verarbeitet. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro. Materialkosten sind im Kurs extra zu bezahlen. Eine Anmeldung unter Telefon: 0 71 53 / 6 08 69 65 oder: brigitte.beier@umweltzentrum-neckar-fils.de ist erforderlich.

Schmuck aus Silber zum Selbermachen

Individuelle Silber-Schmuckanhänger selbst schmieden, können Interessierte in Kooperation mit der Familienbildungsarbeit Köngen am Freitag, 7. November, von 18 bis 20.30 Uhr in der Silberschmiedewerkstatt Köngen, Obere Neue Straße 30 bei Jasmin Weis. Die Fachfrau für dieses Handwerk zeigt wie mit Stempel, Feilen und Hammer Anhänger nach eigenen Vorstellungen verziert, geformt und beschriftet werden. Gebühr 55 Euro, Anmeldung über Haus der Familie Nürtingen, Telefon: 0 70 22 / 3 99 93.

Im Esslinger Jugendhaus Komma wird kreativ gearbeitet. Foto: Archiv/Robin Rudel

Poppinski, der Concept Store für lokales Design und Handwerk mit Café in der Esslinger Küferstraße 40, hat mehrere Workshops im Angebot. Momentan gibt es dafür keine festen Termine, aber Interessierte können sich gerne melden und ab einer bestimmten Mindestanzahl finden dann Räucher-Workshops sowie Lipbalm-, Makramee- und Sonnenfänger-Kurse statt. Kontakt: hello@poppinski.de.

DIY-Ideen wie Töpfern im Kreis Esslingen für dunkle Tage im Herbst

Engel, ein Lichterhaus oder eine Duftlampe können bei der Volkshochschule Ostfildern aus Ton in Platten- und Aufbautechnik am Freitag, 11. November, von 18 bis 22 Uhr gestaltet werden. Kursort fürs Töpfern ist der Werkraum 10, An der Halle, Esslinger Straße 26 in Ostfildern-Nellingen.

Kursnummer: 252-208610, Gebühr 65 Euro zuzüglich Material- und Brennkosten. Anmeldung unter Telefon: 0711 / 3 40 48 00.