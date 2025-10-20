Kreis Esslingen: Diebe brechen sonntags in Kirche ein – Zeugen gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

In der Gemeinde Kohlberg (Kreis Esslingen) sind am Sonntag unbekannte in die Kirche eingebrochen – die Polizei bittet um Hinweise.











Die Kirche in der Metzinger Straße in Kohlberg (Kreis Esslingen) ist am Sonntag Ziel eines Einbruchs geworden.

Laut Polizei sind bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen 9 und 18 Uhr gewaltsam in die Sakristei eingedrungen. Dort suchten sie offenbar nach Wertvollem. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei nichts.

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht habe, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0 70 22 / 9224-0 zu melden.