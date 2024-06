Kreis Esslingen: Die Medius Kliniken schreiben schwarze Zahlen – noch

1 Die Verantwortlichen der Medius Kliniken: Jörg Sagasser, Heinz Eininger und Sebastian Krupp (von links). Foto: orst Rudel

Die Medius Kliniken des Landkreises Esslingen haben im Jahr 2023 ein Plus von fast 3,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Doch die Verantwortlichen blicken mit großer Sorge in die Zukunft. Das sind die Gründe.











Die Medius Kliniken des Landkreises Esslingen haben 2023 ein Plus von fast 3,9 Millionen Euro erwirtschaftet. „Damit sind wir eine der ganz wenigen Kliniken im Land mit einem positiven Jahresergebnis“, hebt der Landrat und Aufsichtsratsvorsitzende der gemeinnützigen Gesellschaft, Heinz Einiger, hervor. In Zeiten, in denen viele Krankenhäuser bedingt durch die strukturelle Unterfinanzierung um ihre Existenz kämpfen, sei das ein gutes Signal. „Es bestätigt uns: Wir haben in den vergangenen Jahren die richtigen Weichen gestellt“, sagt Eininger. „Es zeigt auch, dass sich Qualität und Wirtschaftlichkeit nicht ausschließen.“ Das würden die Patienten honorieren, wie steigende Fallzahlen sowohl im stationären als auch ambulanten Bereich zeigen.