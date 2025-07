Kreis Esslingen: Die Feuerwehr war am Wochenende mehrfach im Einsatz

1 Mehrere Brände haben die Wehren im Kreisgebiet beschäftigt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Die Feuerwehr musste am Wochenende in Wendlingen, Neckartenzlingen und Kirchheim ausrücken.











Zum Brand einer Gartenhütte in Wendlingen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstagnachmittag in die Wehrstraße ausgerückt. Gegen 17 Uhr hatten laut der Polizei mehrere Zeugen, die den Brand bemerkt hatten, den Notruf gewählt. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften aus und löschte die Hütte, die komplett in Flammen stand. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei mit rund 20 000 Euro.

Durch die Hitzeentwicklung wurden auch die Fassade und das Dach eines angrenzenden Hauses sowie die Überdachung einer Terrasse eines weiteren Gebäudes beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf die Gebäude konnte die Feuerwehr jedoch verhindern. Zur Brandursache dauern die Ermittlungen noch an.

Feuer nach technischem Defekt an der Heizung

In Neckartenzlingen ist es nach den Angaben der Polizei am Samstagmorgen gegen 8.55 Uhr in der Metzinger Straße zu einem Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung gekommnen. Es wird ein technischer Defekt im Bereich der Heizungsanlage in einem Kellerraum des Mehrfamilienhauses als Ursache vermutet. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Allerdings mussten die Hausbewohnerinnen und -bewohner das Gebäude verlassen. Nach dem Ende der Löscharbeiten konnten sie aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 12 000 Euro.

Schwer verletzt durch brennendes Frittieröl

Glimpflich ausgegangen ist der Brand eines Kochtopfs am Samstagmittag in der Stuttgarter Straße in Kirchheim-Ötlingen, teilt die Polizei mit. Gegen 13.40 Uhr hatte sich beim Frittieren von Gemüse das Öl entzündet, wodurch die Dunstabzugshaube in Brand geriet. Als die Feuerwehr eintraf, Beim waren die Flammen aber bereits gelöscht. Die Hausbesitzerin erlitt leichte Brandverletzungen, konnte nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst jedoch zu Hause bleiben.