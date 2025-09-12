Kreis Esslingen: Die Baustelle auf der B27 ist fertig – bis auf einen Teil

1 Tempo 60 ist erst mal Geschichte – auf der B27 läuft der Verkehr wieder. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wer in den vergangenen Wochen über die B27 fahren musste, kann ein Lied davon singen: Zwischen Bonlanden und dem Flughafen wurde die Fahrbahn ausgebessert, darum war in beiden Richtungen jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Dass es sich trotz Sommerferien und weniger Verkehr ordentlich staute, ist kein Geheimnis. Und auch wenn das Landratsamt Esslingen empfiehl, trotz Stau auf der B27 zu bleiben und keine Ausweichrouten zu nutzen, waren jene Ausweichrouten rund um die Bundesstraße trotzdem ebenfalls verstopft.

Seit einigen Tagen ist das jedoch wieder anders: Die Baustelle ist pünktlich zum 10. September wie geplant beendet worden, bestätigt das Landratsamt Esslingen. In der Nacht auf den 11. September sei die Verkehrssicherung dafür abgebaut worden.

Baustelle ist beendet – aber eine Absperrung ist noch da

Was allerdings noch da ist, sind Warnbaken an einer Mittelstreifenüberfahrt, etwa 200 Meter nördlich der Anschlussstelle Stetten. „Hier wird das Straßenbauamt in den nächsten Tagen noch Arbeit an der Entwässerung durchführen“, so eine Sprecherin. Diese Arbeiten sollen nachts stattfinden, und sobald das genaue Zeitfenster feststehe, werde man dazu informieren.