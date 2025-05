Dennis Birnstock ist der Schönste im Land – und so bescheiden

1 Computerprogramme können dem Lächeln von Dennis Birnstock nicht widerstehen. Foto: Caroline Holowiecki

Der FDP-Landtagsabgeordnete Dennis Birnstock (Wahlkreis Nürtingen) lässt vermelden, dass er von einer KI zum schönsten männlichen Landespolitiker gewählt wurde. Hübscher Typ, meint auch unser Redakteur Frederic Feicht, aber bisschen zu viel Rouge in Sachen Bescheidenheit.











Ein Kompliment kann ja was Schönes sein, aber muss man damit direkt hausieren gehen? Ja, meint wohl mindestens der persönliche Referent des Landrats Dennis Birnstock (FDP), der jüngst eine Pressemitteilung versendete mit dem Betreff: „Ehrung“ schönster Landespolitiker Deutschlands.

Nun gut, Freude wächst ja zumeist, wenn man sie mit anderen teilt. Da kann man darüber hinwegsehen, dass mit der Schönheitsbewertung der Landespolitiker die Bildzeitung das hauseigene Online-Dating-Vergleichsportal bewirbt. So was Nettes bekommt man schließlich selten gesagt.

Kann KI Schönheit bewerten?

Selbst wenn es im wahrsten Sinne ein unmenschliches Kompliment ist. Eine künstliche Intelligenz hat laut „Bild“ Porträtfotos der Landtagsabgeordneten verglichen und Dennis Birnstock einen satten Attraktivitätswert von 8,86 von möglichen zehn Punkten verpasst – deutscher Bestwert bei den Männern. Aber es ist schon bedenklich, dass die Subjektivität beim Schönheitsempfinden durch den KI-Einsatz einfach außer Acht gelassen wird. Auch Birnstock fragt sich in seiner Pressemitteilung: „Was bedeutet es, von einer KI schön gefunden zu werden?“ und „Haben verschiedene KIs unterschiedliche Geschmäcker?“

Na ja, was soll der philosophische Quatsch? Kompliment ist Kompliment. Der 34-jährige Landtagsabgeordnete freut sich laut Mitteilung trotzdem. Zumal der etwas oberflächliche Titel des schönsten Landespolitikers noch eine Steilvorlage mit sich bringt, um eine weitere, unsichtbare Qualität zu beweisen: Bescheidenheit. Die Auszeichnung sei ja nicht sein Verdienst, sagt er gegenüber einer anderen Tageszeitung und: „Es mir aber wichtig zu betonen, dass mein Anspruch an mich selbst als Politiker mehr ist, als nur nett zu lächeln“, wird Birnstock in der Mitteilung zitiert. Als Wähler kann man doch jetzt erleichtert aufatmen.

Matthias Klopfer: der hübscheste Oberbürgermeister Esslingens

Er kämpfe für die weltbeste Bildung, beschleunigten Bürokratieabbau und eine verbesserte Infrastruktur – schön, bescheiden und engagiert. Wenn das die KI noch miteinrechnet, kommt Birnstock sicher auf die Glatte 10. Aber Spaß beiseite: Er sieht nun mal gut aus und das darf man auch sagen. Und wenn man so einen Titel bekommt, ist es schwer, damit nicht anzugeben. Allerdings gehören diese Bescheidenheitsbekundungen eher auf die Bühne einer Miss-Wahl und nicht in die Politik. Aber vielleicht sind wir alle einfach zu zurückhaltend, was Komplimente gegenüber Politikern angeht, die man ständig nur auf ihre zuweilen doch recht trockene Arbeit reduziert. Die haben auch Gefühle! Deswegen wird hier und jetzt der Anfang gemacht – gänzlich objektiv auch ohne Einsatz von KI: Matthias Klopfer ist der hübscheste amtierende Oberbürgermeister Esslingens.