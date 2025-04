Kreis Esslingen: Denkendorf bekommt eine neue Ortsmitte – „mehr Aufenthaltsqualität“

Feuer in Werkstatt in Weilheim/Teck Auto gerät bei Schweißarbeiten in Brand

In einer Autowerkstatt in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) ist am späten Freitagnachmittag Schaden in Höhe von etwa 40 000 Euro entstanden. Erste Löschversuche einen Firmenmitarbeiters waren erfolglos. Verletzt wurde niemand.