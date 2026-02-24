„Das benötigen wir zurzeit dringend“: Rege Teilnahme am runden Tisch des AWB

1 Nachdenken über Abfallvermeidung beim Abfallverband. Foto: AWB Esslingen

Erstmals lud der Abfallwirtschaftsbetrieb Esslingen zu einem runden Tisch zur Nachhaltigkeit ein. Was war vor Ort los?











Link kopiert

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen (AWB) will den Austausch der Akteure der Branche verbessern. Dazu lud er Menschen von Initiativen rund um das Thema Nachhaltigkeit im Landkreis ein. Die Gäste kamen aus unterschiedlichen Bereichen. Die einen reparieren defekte Geräte, wie Staubsauger, die andern machen alte Computer wieder fit für neue Aufgaben. Die einen fördern den Tausch von Möbeln oder Kleidungsstücken und andere stemmen sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln, so die Veranstalter.