Kreis Esslingen: Darth Vader und Co. bei der Comic- und Filmbörse in Kirchheim

Für den Einkauf von Filmen und Comics darf man sich schon mal in Schale werfen. Auf der achten Kirchheimer Comic- und Filmbörse trafen sich am Wochenende jede Menge verkleideter und auch nicht verkleideter Fans von Filmklassikern, Comics und Retro-Spielkonsolen in der Eduard-Mörike-Halle.

Besonders aufwendig waren die Kostüme der Star-Wars-Sturmtruppler des Vereins „501st Legion – German Garrison“ gestaltet. Für den Verein Teckploitation, der die Veranstaltung vor ein paar Jahren übernommen hat, sei es eine Art Tag der offenen Tür, erzählt Patrick Götz. „Wie die Comic Con, nur kleiner und gemütlicher.“ Mit den Einnahmen wollen sie ihr Vereinsheim finanzieren, das sie im kommenden Jahr im Februar – wenn alles klappt – eröffnen möchten.

Die Cineasten treffen sich in Kirchheim

Den Angaben von Götz zufolge hat der Verein etwa 60 Mitglieder, „auch in Ulm und Bayern“. Der Verein sei im Jahr 2019 mit dem Vorhaben an den Start gegangen, gemeinsame Kinoabende zu veranstalten. „Für Filmfreaks ist im Süden von Deutschland nicht viel geboten“, sagt der Cineast. Deshalb hätten sie einfach ihr eigenes Ding aufgezogen.