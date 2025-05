Kreis Esslingen: Dachbrand in Neuhausen: Ursache Handwerkerarbeiten?

Dachbrand in Neuhausen: Ursache Handwerkerarbeiten?

1 In Neuhausen musste die Feuerwehr zu einem Dachbrand ausrücken (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa

In Neuhausen (Kreis Esslingen) brennt ein Hausdach. Es entsteht ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die genauen Hintergründe des Vorfalls werden derzeit untersucht.











Am Mittwochmittag ist es in Neuhausen (Kreis Esslingen) zu einem Brand auf einem Hausdach gekommen. Rettungskräfte der Feuerwehr rückten in die Harthäuser Straße aus. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge gegen 13.40 Uhr eine Rauchentwicklung auf dem Gebäude bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Diese musste im Anschluss mehrere Dachziegel abtragen, um an den Brandherd zu gelangen und das Feuer zu löschen. Ersten Ermittlungen zufolge könnten Handwerkerarbeiten die Ursache für den Brand sein. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 15.000 Euro. Neben der Feuerwehr war nach Angaben der Polizei auch der Rettungsdienst vorsorglich an den Brandort ausgerückt.