Kreis Esslingen: Cocktails direkt aus der Flasche – „Es lief super“

Sie heißen „Sex on the Beach“, „Caipi“ oder „El Presidente“ und werden normalerweise an lauen Sommerabenden in Bars in Gläsern serviert. Nicht so bei Jochen Beck aus Aichwald. Bei seinen Cocktails klirren nicht die Gläser, sondern die Flaschen. Bislang auf Partys und Festen. Doch das soll ab kommenden Sommer anders werden. Ein- bis zweimal im Monat möchte er im Aichwalder Ortsteil Schanbach seine Cocktails bei einem After-Work-Treff anbieten.

Gemeinsam mit der Firma Stolle, die für das leibliche Wohl sorgen soll, wollen sie ihn vor deren Bäckerei etablieren. Noch muss das Ganze von der Gemeinde genehmigt werden. Geplant ist der Treff, Beck zufolge, von Mai bis September, immer donnerstags vier bis fünf Stunden und je nach Wetter auch im Oktober. Ähnlich dem in Strümpfelbach. Dort schenken Winzer seit einigen Jahren in den Sommermonaten Wein am Strümpfelbacher Rathaus aus. „Wir wollen keine Konkurrenzveranstaltung und machen es deshalb donnerstags“, sagt Beck.

Mit Cocktails auf dem Weihnachtsmarkt in Aichwald

Noch ist das Zukunftsmusik. Zuletzt war Beck mit seinen Cocktails auf dem Weihnachtsmarkt in Aichwald präsent. „Es lief super“, sagt er. Besonders sein heißer Mojito war da gefragt. Rund 700 der jeweils 275 ml großen Cocktails in Flaschen kann er in seinem Tiefkühltruck im Ausschankwagen lagern, weitere 500 in einem Tiefkühlschrank in seinem stationären Lager. In einem speziellen Toaster bereitet Beck die tiefgekühlten Cocktails innerhalb von 30 Sekunden zu. Dann schüttelt er noch kräftig die Flasche kopfüber, damit sich die 14,1 bzw. 8,0 Prozent Alkohol mit den Säften vermischen.

Mit einem Strohhalm aus Maisstärke oder Pappe, bietet sie Beck und sein Kompagnon dann den Kunden an. Im Umkreis von rund 50 Kilometer um Aichwald herum seien sie unterwegs. Bestellt werden kann über seine Homepage. Er erstellt ein individuelles Angebot. Auch Bier und Wein aus umliegenden Weingütern offeriert er. Außerdem einen Grillverleih.

Die Geschäftsidee kam am Pool im Urlaub

Auf die Idee mit den Cocktails kam der Handelsfachwirt während eines Urlaubs mit seiner Frau auf Teneriffa. Wegen einer Verletzung konnte er nicht wie geplant etwas unternehmen und saß am Pool. „Ich hatte nichts mehr zu lesen und surfte deshalb im Internet“. Da stieß er auf kukki Cocktail, ein Berliner Start-up. Es entwickelte ab 2014 ein patentiertes Verfahren, Cocktails in Flaschen tiefzufrieren. Unternehmensangaben zufolge sind sie ohne künstliche Farb-, Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker.

Beck fand die Sache „cool“ und gründete 2024 das Unternehmen BE-Events. Nebenberuflich, zunächst alleine und dann als eine Personengesellschaft, gemeinsam mit seinem Freund Sven Aeckerle aus Baltmannsweiler. Seitdem sind die beiden unterwegs, wenn jemand sie bestellt. Bislang waren sie neben dem Weihnachtsmarkt in Aichwald in diesem Jahr auf drei weiteren Veranstaltungen, darunter auf einer Hochzeit. Dort wurden auch die meisten Cocktails in Flaschen an einem Veranstaltungstag getrunken. Rund 250 Stück.

Eine besondere Vorliebe für einen bestimmten Cocktail bei unterschiedlichen Altersgruppen hat Beck bislang nicht festgestellt. Im Sortiment seien die Hauptrenner darunter auch Colada – insgesamt sieben kalte – sowie zwei heiße Cocktails. Er selbst trinkt am liebsten „El Presidente“ und seine zwei erwachsenen Töchter „Sex on the Beach“. Sein Sohn dagegen konsumiere keinen Alkohol, aber alle drei helfen ihm bei seinem Cocktail-Hobby mit. Ziel sei es, dass es Spaß macht, meint er.