Kreis Esslingen: BMW verursacht Unfall und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

1 Ein BMW-Fahrer soll einen Unfall verursacht und weitergefahren sein. Die Polizei sucht nun Zeugen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Wernau (Kreis Esslingen) kommt es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Verantwortlich dafür soll ein BMW-Fahrer sein. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend in der Ortsdurchfahrt von Wernau (Kreis Esslingen) ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei war ein 58-jähriger Toyota-Fahrer gegen 18.20 Uhr auf der Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim unterwegs. Er schleppte einen wegen eines technischen Defekts nicht mehr fahrbereiten Audi mithilfe einer Abschleppstange ab.

BMW-Fahrer setzte Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern

In Höhe der Albrechtstraße soll nach Angaben des Toyota-Fahrers ein bislang unbekannter Fahrer eines roten BMW dem Toyota die Vorfahrt genommen haben, als er nach rechts in die Kirchheimer Straße einbog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der Toyota-Fahrer eine Gefahrenbremsung durch. Dabei verbog sich die Abschleppstange, und der angehängte Audi prallte auf das Heck des Toyota. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um den Unfall zu kümmern.

Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der 24-jährige Fahrer des abgeschleppten Wagens blieb unverletzt. Zwischen BMW und Toyota kam es zu keiner Berührung. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum roten BMW geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden.