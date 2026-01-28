Kreis Esslingen: „Bin dankbar für die gemeinsame Zeit“ – Wechsel im Deizisauer Gemeinderat
1
Horst Hermann (r.) wird künftig die Aufgaben Gerhard Sohns im Deizisauer Gemeinderat übernehmen. Foto: tki

Der Deizisauer Gemeinderat hat ein neues Mitglied. Nach 15 Jahren verabschiedet sich Gerhard Sohn. Wer rückt nun für ihn nach?

Nach knapp 15 Jahren im Deizisauer Gemeinderat scheidet Gerhard Sohn (LED) auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus. „Wir verabschieden einen Gemeinderat, der die kommunalpolitische Arbeit in unserer Gemeinde über viele Jahre mitgeprägt hat“, sagt Deizisaus Bürgermeister Thomas Matrohs. Im September 2011 war Sohn erstmals als Nachrücker in den Gemeinderat berufen worden. In den darauffolgenden Wahlen wurde er stets direkt wiedergewählt. „Gerhard Sohn steht für Kontinuität und Verlässlichkeit in diesem Gremium“, sagt Matrohs.

