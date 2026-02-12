Kreis Esslingen: Bilder, die zum Träumen einladen – eine besondere Ausstellung in Nürtingen
Ingrid Müller (links) vom Foto-Treff zeigt einer Besucherin die Bilder Foto: pst

Eine Ausstellung des Foto-Treffs Unterensingen in Nürtingen zeigt eindrucksvolle Reisebilder. Fotografien von unterwegs können zum Innehalten einladen.

Ein einsames Segelboot gleitet auf spiegelnder Wasserfläche hin zum Horizont, der sich im Blau des Himmels verliert, ins Unendliche. Menschen stehen vor Fahrkartenautomaten, der Kotflügel eines Oldtimers weist in Richtung der Straße hinein ins weite Land – es gibt viele Bilder, die Sehnsüchte wecken, zum Sinnieren und zum Träumen verführen. Eine Ausstellung des Foto-Treffs Unterensingen im Bürgersaal des Rathauses Nürtingen zeigt, dass Reisefotografie mehr sein kann als Bilder aus dem Urlaub.

