Kreis Esslingen : Bierwecketse Neuhausen: Straßensperre wegen Traditionsfest

1 Bei der Bierwecketse am Schlossplatz in Neuhausen ziehen die Vereine an einem Strang. Foto: Ines Rudel

Neuhausener Vereine feiern: Wegen der 20. Bierwecketse ist der Bereich rund um den Schlossplatz von Freitag bis Sonntag gesperrt. Busse und Autos werden umgeleitet.











Link kopiert

Wegen der Bierwecketse, die von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Juli, auf dem Schlossplatz in Neuhausen steigt, werden die Buslinien 120 und N 19 umgeleitet. Von Freitag, 15 Uhr, bis zum Betriebsschluss am Sonntag wird die Haltestelle Schlossplatz nicht bedient. Fahrgäste werden gebeten, an die Haltestellen Bahnhofstraße, Wilhelmstraße, Lettenstraße und Mozartstraße auszuweichen. Auch für den Verkehr ist der Bereich rund um die Ortsdurchfahrt am Schlossplatz gesperrt.

„Wir sind stolz darauf, dass sich wieder mehr als 20 Neuhäuser Vereine an der 20. Bierwecketse beteiligen. So können wir eine breite kulinarische Palette auf unserer Speisekarte anbieten“, sagt Hans Bayer, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Neuhausener Vereine, die das Fest veranstaltet.

Fassanstich und lokale Musiknacht in Neuhausen

Die Bierwecketse wird am Freitag um 18 Uhr eröffnet, um 19 Uhr folgt der Fassanstich. Am ersten Abend ist eine lokale Musiknacht. Neben dem Musikverein spielt die Band Band „Robbie Blake & Blake Runners“. Am Samstag wird von 17 bis 24 Uhr Programm geboten. Höhepunkt ist ab 21 Uhr der Auftritt der populären Neuhäuser Party-Rock-Band „Red Chuckz“.

Musik hat beim traditionellen Vereinsfest einen hohen Stellenwert. Foto: Ines Rudel

Flohmarkt und Oltimer-Treffen auf der Bierwecketse Neuhausen

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Kindergottesdienst. Ab 11 Uhr ist im Ochsengarten ein Flohmarkt, und es findet ein Oldtimertreffen mit mehr als 30 Oldtimern aus Neuhausen – Autos, Fahrräder und Motorräder – statt. Ein Oldtimer-Bus mit Namen Heidi wird kostenlose Ortsrundfahrten anbieten, bevor es gegen 17 Uhr einen Oldtimerkorso gibt. Der Musikverein Neuhausen wird am Sonntag mit sieben anderen Kapellen in einem Sternmarsch um 12 Uhr auf den Schloßplatz marschieren, um auf der dortigen Bühne und auf der Naturbühne im Ochsengarten bis 18 Uhr das Publikum zu unterhalten. Es werden fast 500 Musiker erwartet.