Kreis Esslingen: Besorgte Hundehalter in Ostfildern: Giftköder oder harmloser Dünger?

1 Die Furcht aller Hundehalter: Ist Ostfildern wurde vermeintliches Rattengift entdeckt. Die Polizei klärte den Fall auf. Foto: dpa

Gefahr oder Fehlalarm? Blaue Kugeln sorgen in Ostfildern für Spekulationen – die Polizei klärt auf.











Link kopiert

Sie sind der Albtraum jedes Hundebesitzers: Giftköder. Die Köder werden in der Öffentlichkeit ausgelegt, um Tieren, insbesondere Hunden, Schaden zuzufügen. Dabei handelt es sich häufig um Hackbällchen, Wurststücke, oder Hundesnacks, die mit scharfkantigen Gegenständen oder Gift präpariert wurden. Diese können beim Verschlucken schwere innere Verletzungen bei den Vierbeinern verursachen.

Giftköder: Polizei klärt Verdacht in Ostfildern

Am Freitagabend hat ein besorgter Hundehalter aus Ostfildern die Polizei alarmiert, weil er im Stadtteil Scharnhauser Park vermeintliches Rattengift an der Mauer eines Hauses entdeckt hatte. Nach Angaben eines Polizeisprechers fanden die Beamten vor Ort kleine blaue Kugeln, wobei zunächst unklar war, ob es sich wirklich um Gift handelte. Auch in den sozialen Medien kursierten Videos in denen die Kugeln zu sehen waren. Dabei wurde behauptet, dass bereits zwei Hunde an ähnlichen Ködern verstorben sein sollen.

Die Ermittlungen der Polizei haben inzwischen ergeben, dass es sich bei den Kugeln um sogenannten Blaukorndünger handelt, der vermutlich zum Düngen einer dortigen Hecke verwendet wurde. Tatsächlich sei zwar ein Hund in der vergangenen Woche verstorben, ob dem aber eine Vergiftung vorausging ist unklar. Zum Schutz der Tiere rät die Polizei Hundehalterinnen und Hundehaltern ihre Vierbeiner an der Leine zu führen und stets im Auge zu behalten.