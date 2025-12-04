Kreis Esslingen: Beliebte Modell-Eisenbahn das letzte Mal zu sehen?

1 Große Bühne für kleine Bahnen: Der Modell-Eisenbahn-Club Frickenhausen stellt seine Anlage aus. Foto: MEC

An diesem Wochenende lädt der Modell-Eisenbahn-Club Frickenhausen zu seiner Ausstellung ein – es wird wohl vorerst das letzte Mal sein. Warum?











Es gibt Personen- und Güterzüge, die sich durch die Landschaft schlängeln, sowie kleine Häuser, Straßen und Bahnhöfe. Alles sieht verblüffend echt und doch wie geschrumpft aus. Man kann sich an der Anlage des Modell-Eisenbahn-Clubs (MEC) Frickenhausen kaum sattsehen, denn es gibt immer wieder Neues zu entdecken.

Diese faszinierende Mini-Welt ist am Samstag, 6. Dezember, von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag, 7. Dezember, von 11 bis 18 Uhr im Clubraum in der Alten Schule in der Oberen Straße in Frickenhausen zu sehen. Laut dem Verein findet die Ausstellung vorerst zum letzten Mal statt. Da die Gemeinde den bisherigen Clubraum gekündigt hat, muss der Verein in eine neue Bleibe umziehen. Derzeit laufen noch Verhandlungen mit der Gemeinde Tischhardt. Der bislang angebotene Raum ist aber zu klein, um die Anlage wieder aufbauen zu können.

Der Verein wurde 2002 gegründet, um seinen Mitgliedern den Betrieb eigener Fahrzeuge in Wechselstromtechnik zu ermöglichen. Derzeit arbeitet der Verein unter anderem an einem maßstabsgetreuen Nachbau der Tälesbahn-Strecke von Nürtingen nach Neuffen. Die Module Frickenhausen bis Neuffen sind bereits fertiggestellt, nun soll die Anlage noch in Richtung Nürtingen erweitert werden. Zudem laufen die Vorarbeiten für den Bau des Nürtinger Bahnhofs und einer technisch einmaligen Car-System-Strecke mit selbst entwickelter Abstandssteuerung. In einem von der Anlage eigenständigen Diorama wird außerdem der Frickenhäuser Rathausplatz mit Kirche, Rathaus, Bücherei und den umliegenden Gebäuden nachgebaut.

Modelleisenbahn-Ausstellung und Fleckenweihnacht

Die Vereinsmitglieder verbindet die Freude am Handwerklichen und Kreativen sowie der Ehrgeiz, das Vorbild möglichst genau nachzubauen. „Im Vordergrund steht aber immer der Spaß”, betont der zweite Vorsitzende Christian Weber. Und doch geht es um mehr, als nur Gleise zu verlegen oder mit Zügen zu spielen. „Wir erschaffen eine technisch interessante Modellwelt, in der die Bahn nur ein kleiner Teil des Ganzen ist“, sagt Christian Weber.

Die Modellbahn-Ausstellung des MEC mit großem Losverkauf findet im Rahmen der traditionellen Fleckenweihnacht am zweiten Adventswochenende statt. Dieser Markt lädt zum Bummeln und Genießen ein. Es gibt Kunsthandwerk, weihnachtliche Dekorationen sowie herzhafte oder süße Leckereien zu kaufen.