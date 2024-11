Kreis Esslingen: Beim Gassi-Gehen mit dem Hund überfallen

1 Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Am Samstagmorgen wurde ein 27-Jähriger beim Ausführen seines Hundes in Esslingen-Zollberg von drei Männern attackiert. Sie überraschten den Hundebesitzer, als dieser noch etwas aus seinem Auto holen wollte.











Link kopiert

Ein 27-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen beim Ausführen seines Hundes von drei unbekannten Männern in der Nähe seiner Wohnung in der Neuffenstraße im Stadtteil Zollberg (Kreis Esslingen) attackiert worden.

Laut Polizeibericht sollen die drei Männer den Hundebesitzer gegen 3.30 Uhr überrascht haben, als dieser etwas aus seinem Auto holen wollte. Nachdem er der Aufforderung sein Handy herauszugeben nicht nachgekommen war, schlug einer der Täter dem Opfer mit der Faust ins Gesicht und forderten seinen Geldbeutel. Statt der Aufforderung nachzugehen, rief der 27-Jährige lautstark um Hilfe, worauf die Täter in Richtung Waldheim flüchteten.

Täterbeschreibung

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, blieb erfolglos. Von den drei Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Einer sei deutlich älter, geschätzt über 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank, schwarze längere Haare, trug einen grauen Pullover und Jeanshose. Die anderen beiden Männer waren jünger, geschätztes Alter etwa Anfang 20. Einer der Jüngeren war schlank, ca. 170 cm groß und dunkel gekleidet, der andere wird beschrieben als sehr schlank/dünn und trug einen roten Kapuzenpulli. Während der Tatausführung unterhielten sich die Drei kurzzeitig in einer ausländischen Sprache.

Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-330 entgegen.