Wenn in Neuhausen die fünfte Jahreszeit herrscht, gehören Straßen und Plätze dem närrischen Volk.

Noch bis Faschingsdienstag, 17. Februar müssen Autofahrer mit Straßensperrungen leben. Betroffen sind vor allem die Hochburgen Wernau und Neuhausen.











Die heiße Phase der tollen Tage hält die Närrinnen und Narren im Kreis Esslingen momentan tüchtig auf Trab. Vor allem in den närrischen Hochburgen hat die Fasnet auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr, denn während der Umzüge und der Straßenfasnet muss mit Verkehrsbehinderungen durch Straßensperrungen gerechnet werden.

Zu Behinderungen kann es am Freitag, 13. Februar ab 9.30 Uhr in Esslingen-Oberesslingen kommen, wenn der traditionelle Fasnetsumzug der Herderschule stattfindet.

Auch für die Wernauer Hölle wird der Verkehr umgeleitet

In Wernau beginnen die Straßensperrungen in der Ortsdurchfahrt Kirchheimer Straße bereits an diesem Donnerstag, 12. Februar. Sie dauern zwischen Silcherstraße und Kreuzung Junkerstraße/Adlerstraße bis Freitag, 13. Februar, 5 Uhr und aus Sicherheitsgründen erneut am Freitag, 13. Februar von 17 Uhr bis Samstag, 14. Februar, 10 Uhr, weil am Freitag die „Hölle“ im Alten Rathaus und das „Gugg‘Rock-Café“-Zelt vor dem Quadrium geöffnet sein werden.

Am Tag des großen Umzugs am Samstag, 14. Februar wird ab 10 Uhr ein noch deutlich größerer Teil der Wernauer Ortsdurchfahrt gesperrt und zwar zwischen Lange Straße und Bergstraße. Dort wird es bis Sonntag, 15. Februar 10 Uhr kein Durchkommen geben, auch eine Zufahrt für Anliegende ist dann nicht möglich, heißt es auf der Homepage der Kommune.

Nicht nur beim Rathaussturm Foto: Archiv/Ines Rudel

Während des Umzugs kann der Katzenstein aus Richtung Kirchheim nicht angefahren werden. Haupt- und Schlossstraße werden als Verbindung für Rettungseinsätze freigehalten. Die innerörtliche Umleitung erfolgt wie gewohnt über Lange Straße, Haldenweg, In der Wiedenhalde, Junker-, Marien- und Bergstraße, wo während der Sperrung der Ortsdurchfahrt ein absolutes Halteverbot gilt.

In Neuhausen herrscht bis Faschingsdienstag Ausnahmezustand

Laut Kommune können am Samstag, 14. Februar die Bushaltestellen im Zentrum nicht angefahren werden. Die Bushaltestelle „Bahnhof“ wird in der Zeit von 10 Uhr bis Betriebsende auf die andere Gleisseite in die Gottlieb-Wolfer-Straße in Richtung Lidl verlegt.

Auch in Neuhausen gelten während der närrischen Tage umfangreiche Einschränkungen für den Verkehr. Um während der Straßenfasnet Gefährdungen zu vermeiden, wird die L 1202 im Bereich der Kirch- und Marktstraße zwischen der Einmündung Lettenstraße und der Bahnhofstraße sowie der Schlossplatz und zusätzlich die Schlossstraße ab Hausnummer zehn an fünf Nächten von Donnerstag, 12. Februar bis Dienstag, 17. Februar jeweils von 18 bis 4.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet

Umwege und Halteverbote im Kreis Esslingen

Der große Fasnetsumzug am Sonntag, 15. Februar beginnt um 13.33 Uhr mit folgendem Streckenverlauf: Von der Adenauerstraße ausgehend über die Kirch-, Markt-, Bahnhof- und Wilhelmstraße bis zur Kreuzung Schlossstraße. In diesen Straßen werden Halteverbote eingerichtet, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Verkehr von und nach Filderstadt-Bernhausen wird über die Westumgehung und Plieninger Straße und der Verkehr von und nach Wolfschlugen über Filderstadt-Sielmingen umgeleitet.

Für das Gebiet südlich der Bahnhofstraße und westlich der Kirchstraße sowie das Gebiet Ziegelei sind laut Kommune keine Umleitungen möglich, daher ist nach 12 Uhr am Sonntag keine Ausfahrt aus diesen Bereichen mehr möglich. Die Bernhäuser Straße ist durch die Baustelle weiterhin gesperrt. Die Verwaltung bittet alle Anwohner, die ihr Fahrzeug an diesem Tag nutzen möchten, dieses frühzeitig außerhalb des gesperrten Bereichs abzustellen.

Für den öffentlicher Nahverkehr wird im Bereich der Schurwald-, Schönbuch- und Albstraße eine Buswendeschleife eingerichtet, da die Haltestellen im Ortskern nicht angefahren werden können. Zusätzlich wird eine Parkleitbeschilderung eingerichtet. Alle auswärtigen Gäste werden gebeten, diese zu beachten und die ausgeschilderten Parkplätze zu nutzen. Für den Kinderumzug, der am Dienstag, 17. Februar, um 13.30 Uhr beginnt, gilt eine Vollsperrung der Kirchstraße zwischen Adenauer- und Marktstraße von 12 bis 15 Uhr.