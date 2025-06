Kreis Esslingen: Ausflugstipp: Ein Wochenende im Schloss Kirchheim

1 Fühlen wie eine Prinzessing: Am Wochenende wird das im Schloss Kirchheim möglich. Foto: Schloss Kirchheim

Schloss Kirchheim wurde zur Verteidigung gebaut, aber heutzutage ist es ein Ort für Besucher. Eine besondere Perspektive bietet jetzt unter anderem ein Abend-Event.











Das Schloss Kirchheim zeigt sich am Freitagabend in einem besonderen Licht: Ab 20:00 Uhr können die Kasematten im Laternenschein besichtigt werden, begleitet von einem Glas Sekt gegen Ende der Führung.

Einen Tag später ist Familientag: Am Samstag, den 28. Juni, um 14:30 Uhr, haben Kinder die Möglichkeit, sich in einer spannenden Führung wie ein Prinz oder eine Prinzessin zu fühlen. Auch am Sonntag, 29. Juni, ist etwas los: Um 10:30 Uhr erzählen zwei junge Damen aus dem Leben von Henriette, einer berühmten Vorfahrin.

Kasematten im Laternenschein: Historische Führung erleben

1538 wurde Kirchheim unter Teck zur Landesfestung Württembergs bestimmt. Als Teil eines neuen, umfassenden Verteidigungskonzepts Herzog Ulrichs von Württemberg wurden die Kasematten angelegt und das Schloss ausgebaut. Berit Dieterle von den Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg verspricht zur Sonderführung am Freitagabend: „Im Dämmerlicht der Laternen werden die Geschichten der Verteidigung Kirchheims lebendig.“ Ein wichtiger Hinweis der Veranstalter: Man sollte festes Schuhwerk an haben und trittsicher sein. Die Freitagsveranstaltung – eine Sonderführung – kostet 14 Euro für Erwachsene, der ermäßige Preis beträgt 7 Euro. Das Glas Sekt ist im Preis drin.

Wie zu Hause: Kinderführung im Schloss Kirchheim. Foto: Schloss Kirchheim

Zur Kinderveranstaltung erklärt Dieterle: „Unterwegs in den herrschaftlichen Wohnräumen von Schloss Kirchheim tauchen die Kinder ein in die faszinierende Welt der Prinzen und Prinzessinnen. Es warten viele spannende Geschichten und Geheimnisse aus der Vergangenheit auf sie: Wie sah der Alltag der Kinder damals aus und wie unterscheidet er sich von ihrem Leben heute? Sie erfahren wie man einen Hofknicks macht, wie man sich durch das Schloss bewegt hat, wie Frisuren gemacht wurden und wie die Körperpflege damals aussah. Zu Beginn dürfen sich die Kinder verkleiden und am Ende der Führung in der Kinderwerkstatt eine Kleinigkeit basteln – als Erinnerung für zuhause.“ Die Veranstaltung kostet 12 Euro, die Materialkosten sind im Preis enthalten. Die Veranstaltung am Sonntag mit dem Titel „Auf Spurensuche im Kirchheimer Schloss“ kostet 12 Euro für Erwachsene, ermäßigt 6 Euro.

Für alle Führungen ist eine Anmeldung unter Tel. 07071/602802 oder info@kloster-bebenhausen.de erforderlich.