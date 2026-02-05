Kreis Esslingen: Ausfälle und Sperrungen? Plochinger Hafen droht Bedeutungsverlust

1 Dunkle Wolken ziehen über dem Plochinger Hafen auf. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingens Landrat und Plochingens Bürgermeister kritisieren den Sparkurs des Bundes. Sie haben einen offenen Brief verfasst.











Die Bundesregierung hat den Etat für die Bundeswasserstraßen gekürzt. Für dieses Jahr sind Finanzmittel in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro vorgesehen – und damit fast eine Milliarde weniger als ursprünglich vorgesehen. Auch längerfristig plant der Bund mit weniger Geld. Zudem ist bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung eine pauschale Personaleinsparung um acht Prozent geplant. Esslingens Landrat Marcel Musolf und Plochingens Bürgermeister Frank Buß warnen vor den Folgen.