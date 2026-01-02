Kreis Esslingen: An Neujahr fiel in Nürtingen teilweise der Strom aus – Fehler wird noch gesucht

1 Für etwa eine Stunde saßen einige Menschen im Dunkeln. Foto: Jessica Lichetzki/Deutsche Press

Kurz vor Ende des 1. Januars wurde es in Teilen von Nürtingen finster. Der Strom fiel für eine Stunde im Stadtteil Raidwangen und Teilen von Neckarhausen aus.











Der erste Tag des neuen Jahres war noch nicht ganz vorbei, als es in Teilen von Nürtingen plötzlich finster wurde. Immerhin, der Stromausfall ereignete sich so spät, dass viele Menschen ihn wohl verschlafen haben – oder ihn vielleicht zum Anlass genommen haben, einfach ins Bett zu gehen. Die Stromversorgung konnte schnell wieder hergestellt werden.

„Gegen 23.30 Uhr gab es einen Kabelfehler in der Zuleitung nach Raidwangen“, sagt Michael Klesse, Abteilungsleiter für Stromversorgung bei den Stadtwerken Nürtingen. „Raidwangen war komplett betroffen und Teile von Neckarhausen“, führt Klesse aus. Nach etwa einer Stunde – also gegen 0.30 Uhr des 2. Januars – seien die Gebiete wieder mit Elektrizität versorgt worden. Der Strom habe umgeleitet werden können.

Suche nach dem Fehler im Stromnetz

Wo genau der Fehler im betroffenen Kabel liegt, sei derzeit noch nicht bekannt. Es werde momentan mit Messgeräten gesucht. Auch die Frage nach dem Art des Fehlers müsse noch ermittelt werden.