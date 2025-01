Kreis Esslingen am Tag nach Silvester: Tausende Euro Schaden durch Feuerwerkskörper am Tag danach

1 In Kirchheim und Frickenhausen wurden jeweils Zigarettenautomaten aufgesprengt. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Polizei Olpe/---

Auch nach der Silvesternacht sind an mehreren Orten im Kreis Esslingen noch erhebliche Schäden durch Feuerwerkskörper entstanden. Dabei wurden auch mindestens zwei Zigarettenautomaten mutwillig beschädigt.











Auch am Neujahrstag sind im Kreis Esslingen mehrere Feuerwerkskörper gezündet worden. Dabei wurden unter anderem Zigarettenautomaten und ein Auto beschädigt, berichtet die Polizei.

Am Morgen, gegen 6 Uhr, bemerkte ein Anwohner ein stark rauchendes Auto in der Rupert-Mayer-Straße in Neuhausen. Er alarmierte über den Notruf die Einsatzkräfte, die vor Ort feststellten, dass die Windschutzscheibe des Wagens offenbar durch einen Feuerwerkskörper beschädigt worden war. Auch das Innere des Fahrzeugs wurde dadurch stark beschädigt, berichtet ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr konnte den Pkw löschen, die genaue Höhe des Schadens ist aber noch nicht bekannt.

Mehrere Zigarettenautomaten mit Böllern angegangen

In Frickenhausen und Kirchheim nahmen Unbekannte dagegen Zigarettenautomaten ins Visier. Gegen 10.30 Uhr versuchte im Kirchheimer Stadtteil Ötlingen ein etwa 20 Jahre alter Verdächtiger, mit einem Böller einen solchen Automaten in der Straße In der Warth gewaltsam zu öffnen. Der Täter, der etwa 1,90 Meter groß und dunkel gekleidet war, lief danach in Richtung Schönblickstraße davon. Der Automat hatte dem Feuerwerkskörper standgehalten, der Schaden beläuft sich aber auf etwa 2000 Euro.

Weniger widerstandsfähig war ein Zigarettenautomat in der Robert-Bosch-Straße in Frickenhausen. Gegen 23.15 Uhr am Mittwochmorgen hatten mehrere Zeugen Explosionen gehört und die Polizei alarmiert. Ein Streifenwagen konnte daraufhin einen zerstörten Zigarettenautomaten auf einem Firmengelände finden. Dieser war durch einen Feuerwerkskörper gesprengt worden. Das im Automaten enthaltene Geld und die Zigaretten blieben unangetastet, dennoch beträgt der Schaden laut Polizei mehrere tausend Euro. Über die Telefonnummer 0 70 22 / 9 22 40 sucht die Polizei nach Zeugen.