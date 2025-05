Kreis Esslingen: Alltagshelden retten Kleinkind aus verriegeltem Auto

1 Handwerker konnten ein Kleinkind aus einem verschlossenen Auto retten. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Schlüssel im Auto vergessen, die Türen verriegeln sich – ein kleiner Junge sitzt plötzlich eingeschlossen im Wagen, der in der Sonne steht. Zufällig anwesende Handwerker zögern nicht.











Am Freitagnachmittag wurde über Notruf bei der Rettungsleitstelle Esslingen ein eingeschlossenes Kleinkind in einem Fahrzeug in Nürtingen gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und Einsatzkräfte war das Fahrzeug bereits geöffnet und das Kleinkind wohlauf in der Obhut der Mutter.

Was war geschehen?

Wie die Polizei mitteilt, ging der Notruf gegen 14.35 Uhr ein, in dem geschildert wurde, dass ein Kleinkind in einem Skoda auf der Duttenhoferstraße in Nürtingen eingeschlossen wäre. Laut Polizei soll die 30-jährige Mutter ihr Fahrzeug kurz verlassen haben und bemerkte dabei, dass sie den Schlüssel des Autos auf dem Sitz liegen lassen hatte. Als sie es bemerkte und zurück zum Fahrzeug kam, hatte dieses sich bereits selbstständig verriegelt und ihr zehn Monate alter Sohn befand sich im Sitz des Autos, welches in der Sonne stand.

Handwerker, die in der Nähe arbeiteten , wurden auf die Situation aufmerksam, und eilten zur Hilfe. Sie angelten den Schlüssel über ein leicht geöffnetes Fenster heraus und öffneten im Anschluss das Auto. Alle Personen waren wohlauf, ein Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Wie lang das Kind alleine im Auto war und warum die Mutter ausgestiegen war, konnte die Polizei nicht sagen.